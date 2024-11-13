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Turhal'da Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi İçin Protokol İmzalandı

Turhal'da Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi İçin Protokol İmzalandı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde hayırsever Mustafa Özbay tarafından yaptırılacak 12 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi için protokol imzalandı. Vali Abdullah Köklü, hayırsever Özbay'a teşekkür ederek okulun memlekete hayırlı olmasını diledi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hayırsever Mustafa Özbay tarafından yaptırılacak 12 derslikli okul ile ilgili protokol imzalandı.

Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Köklü, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve hayırsever Mustafa Özbay katıldı.

Vali Köklü, ilçede Fatma ve İsmail Özbay adına oğulları Mustafa Özbay tarafından Anadolu imam hatip lisesi yaptırılacağını belirterek, "Açılışını inşallah hep birlikte yapacağız. Hayırseverimize teşekkür ederim. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Özbay ise kendisinin de Turhal İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gördüğünü dile getirerek, "Allah bize bugün böyle bir hizmeti nasip etti. İnşallah tamamlamayı da nasip eder. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaptırılması planlanan Fatma ve İsmail Özbay Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ilgili protokol Vali Köklü, Kır ve Özbay tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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