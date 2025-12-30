İşlediği süs taşlarını oluşturduğu 'müze'de sergiliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki rot balans ustası ve kimyager Ümit Ulus, yaklaşık 20 yıldır işlediği süs taşlarını atölyesinde oluşturduğu "müze"de sergiliyor.

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünden 1996'da mezun olan Ulus, 2000 yılına kadar çeşitli kurumlarda kimyager olarak çalıştı.

Daha sonra ilçeye dönerek Turhal Sanayi Sitesi'nde babasının rot balans atölyesinde çalışmaya başlayan Ulus, atölyesindeki bir odada yaklaşık 20 yıl önce Tokat ve ilçelerinden çıkarılan değerli taşlardan süs eşyası yapmaya başladı.

Bu taşları işlerken taş kesme makinesi ve süs taşlarını işleyen ekipmanlar tasarlayan ve üreten Ulus'un elinde zamanla işlenmiş taşlar birikti.

İşlediği jasper, kalsedon, malahit, azurit, akik gibi yüzlerce taşı "Müze" adını verdiği odada sergileyen Ulus'un koleksiyonunu, zaman zaman ilçedeki okullardan öğrenci ve öğretmenler görmeye geliyor.

Ümit Ulus, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır süs taşları işiyle uğraştığını söyledi.

Süs taşlarının imalatına yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren Ulus, "Sanayideki dükkanımda baba mesleği rot balans işlerini yapıyorum. Makine imal ediyorum. Onların da bazı testlerden geçirilmesi lazım. Bölgemiz de taşlar açısından zengin. Kestiğimiz, işlediğimiz her taşı koleksiyon olarak biriktirmeye başladım. Onları daha sonra müze hüviyetine getirdik." dedi.

Müze fikrinin elindeki taşlar birikince ortaya çıktığını anlatan Ulus, şöyle devam etti:

"Makinenin testlerinden kullanılan taşlar, bizim imal ettiğimiz makinelerin işlediği taşlar, burada yekun teşkil etmeye başladı. Bölgemizde gemolojiye (kıymetli taş bilimi) göre bir müze yok. O yüzden atölyemde böyle bir müze oluşturmak istedim. Amacım, özellikle okul çağlarındaki çocukları buraya davet edip gemolojiye olan meraklarını artırmaktı. Sağ olsunlar çocuklar da geliyor. Bölgelerinden gelen taşların ne kadar güzel olduğunu görüyorlar. Bunlar sıradan taşlar değil. Bölgemizden çıkan süs taşları birçoğu."

"Çok renkli ve pırıltılı bir dünya bu"

Müzeyi 15 sene önce oluşturmaya başladığını belirten Ulus, "Burayı işleyip bu hale getirmem 15 senemi aldı. Yüzde 80'i akik dediğimiz taştan, diğer mineral örneklerinden de var. Burada 5 bin çeşit ürün vardır. Genelde protokol geliyor, müzeyi geziyorlar. Müzem onlara çok farklı geliyor. Burayı görenlere de çok farklı geliyor. Çünkü her yerde görebileceğiniz şeyler değil. Bazı taşların işlenip belli hale getirilmesi zordur. Çok renkli ve pırıltılı bir dünya bu." diye konuştu.

Ulus, ziyaretçilerin müzeye girdiklerinde çok etkilendiğini dile getirerek, "Bu konuyla ilgili bölgemizde çok ciddi çalışmaların yapılması lazım. Bakir bir meslek. Henüz istenilen yere gelmedi bizim bölgemizde. Birtakım çalışmalar yapıldı. Teşekkür ediyorlar. Çok olumlu şeyler de oluyor. Biz süs taşının hiç ticaretini yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.