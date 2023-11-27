Turhal Belediyesi Aşevi Yıl Boyunca 160 Aileye Hizmet Veriyor

Turhal belediye bünyesinde bulunan aşevi yılın 365 günü 160'tan fazla aileye hizmet veriyor.

Turhal Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevinde 160'tan fazla aileye yılın 365 günü günde iki öğün sıcak yemek yardımı sağlanıyor. Turhal Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı ile örnek olacak çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyerek ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya devam ediyor. Senenin sadece belirli günlerinde değil de yılın 365 günü farklı alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Sadece aşevimiz değil belediyemizin diger hizmet birimleriyle birlikte koordineli olarak çalışarak, sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

"Turhal'da kimse yalnız değil"

Aşevinin daha geniş alanlarda faaliyetler yapabilmesi için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Aşevimiz aracılığıyla her gün ailelerimizin sofralarına sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyoruz. ve daha çok aileye hizmet verebilmesi için aşevimizi daha büyük ve modern olan yeni yerine taşıyarak kapasitemizi artırdık. Günlük 160 aileye 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek 250 aileye ekmek yardımı yapıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, evinde yemek yapamayan büyüklerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin aşevimiz aracılığıyla yanlarında oluyoruz." dedi. - TOKAT