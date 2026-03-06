Haberler

Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı grup müsabakalarında birinci oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçük Kız Hentbol Grup Müsabakalarında birincilik elde ederek yarı finallere katılma hakkı kazandı.

Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Okul Sporları Küçük Kız Hentbol Grup Müsabakalarında birincilik elde etti.

Sivas'ta 3-6 Mart tarihlerinde düzenlenen turnuvada Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

Bu sonuçla Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, 2 Nisan'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Derece elde eden sporculara madalya ve belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek