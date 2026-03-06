Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı grup müsabakalarında birinci oldu
Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçük Kız Hentbol Grup Müsabakalarında birincilik elde ederek yarı finallere katılma hakkı kazandı.
Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Okul Sporları Küçük Kız Hentbol Grup Müsabakalarında birincilik elde etti.
Sivas'ta 3-6 Mart tarihlerinde düzenlenen turnuvada Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.
Bu sonuçla Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, 2 Nisan'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Derece elde eden sporculara madalya ve belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak