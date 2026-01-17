Haberler

Manisa'da traktör ile otomobilin çarpışması kamerada

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü İdris Pehlivan yaralandı. Kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Mehmet B. (65) yönetimindeki römorku tuğla yüklü 45 UC 088 plakalı traktör ile İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Pehlivan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin ana yola çıkan traktöre çarpması yer alıyor.

