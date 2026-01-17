Haberler

Manisa'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: Kaza Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin traktörle çarpışması sonucu 79 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü İdris Pehlivan'ın (79), ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaza sırasında yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin yeşil ışıkta geçmek için hareket ettiği sırada, tali yoldan ana yola çıkan traktörle çarpışması yer aldı. Öte yandan traktör sürücüsü Mehmet Başakbaskın, gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (MANİSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
