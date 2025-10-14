Turgutlu'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartışmada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi'nde Çağlar Canbaz ile B.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. yanındaki tabanca ile Canbaz'a ateş açtı.

Yaralanan Canbaz, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra uzaklaşan B.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.