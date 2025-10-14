Haberler

Turgutlu'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tartışma sonucunda tabancayla vurulan Çağlar Canbaz hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan B.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi'nde Çağlar Canbaz ile B.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. yanındaki tabanca ile Canbaz'a ateş açtı.

Yaralanan Canbaz, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra uzaklaşan B.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
