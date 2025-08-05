Turgutlu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, ekipler ve vatandaşların müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Torbalı'nın kırsal Dalbahçe Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle makilik alana da sıçradı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına traktörlerinin arkasına taktıkları su tankları destek verdi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çabaları sonucu büyümeden kontrol altına alındı. 5 dönümlük zeytin bahçesi ile makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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