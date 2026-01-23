Haberler

Tel örgüye sıkışan tilki kurtarıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine sıkışan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU ( Manisa ), –MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine sıkışan tilki, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Yusuf Nalkesen Sokak'ta meydana geldi. Bahçenin tel örgülerine sıkışan tilkiyi fark edenler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, tilkiyi zarar vermeden tel örgülerden çıkardı. Durumu iyi olan tilki, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
