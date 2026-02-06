Haberler

Turgutlu'da sağanak nedeniyle Gediz Nehri taştı, yollar kapandı, metruk ev yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Gediz Nehri'nin taşmasına, yolların kapanmasına ve bir metruk evin çökmesine yol açtı. Ekipler, yaşanan olumsuzluklar sonrası bölgede güvenlik tedbirleri alarak çalışmalara başladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Gediz Nehri taştı, kırsal mahallelerde heyelana bağlı yollar kapandı, bir metruk ev çöktü.

Turgutlu'da, hafta başından bu yana aralıklarla devam eden sağanak, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, kırsal Musacalı ve Sarıbey mahalleleri arasındaki Gediz Nehri'nde taşkına neden oldu. Nehrin üzerinde kurulu bulunan köprü su altında kaldı, iki mahalle arasındaki yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif güzergah olarak belirlenen Maden Yolu ve Urganlı istikameti üzerinden sağlanmaya başlandı. Turgutlu Kaymakamlığı yetkilileri, köprünün mevcut durumu hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerini bilgilendirirken, bölgede şerit çekilerek güvenlik tedbirleri alındı.

METRUK EV YERLE BİR OLDU

Albayrak Mahallesi Öztekin Sokak'taki metruk ev, gece saatlerinde şiddetli yağışların etkisiyle büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Turgutlu İtfaiye Amirliği, Polis ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı yaptığı detaylı incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Sabah saatlerinde Turgutlu Belediyesi'ne bağlı iş makineleri olay yerine gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

KURUDERE'DE YOL ÇÖKTÜ

Kırsal Kurudere Mahallesi'nde de Çıkrıkçı ve Güney mahalleleri geçiş güzergahı üzerinde İğneci mevkiinde yolun çökmesi nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makineleriyle yolun çöken bölümünde onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları can güvenliği açısından çalışmalar tamamlanana kadar güzergahı dikkatli kullanmaları konusunda uyardı. Yolun kısa sürede yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli

İfşa olan skandal sonrası TBMM'ye çağrı yaptı: Sınır dışı edilsin