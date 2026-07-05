Turgutlu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Selvilitepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 4 itfaiye ekibi ve su tankerleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen