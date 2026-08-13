Turgutlu'da Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Yayla ve Osmancık mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına karadan müdahale başlatırken, söndürme çalışmalarına hava araçları da destek verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde çıkan yangın nedeniyle güvenlik önlemleri alınırken, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yangına 1 helikopter, 5 orman arazözü, 4 itfaiye aracı, 1 kepçe, 2 su tanker ile müdahale edildi. Yangın, 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı