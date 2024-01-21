Turgutlu'da Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Arzu Beler (30) ile sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altay Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğan Atalay idaresindeki 45 ALZ 799 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Arzu Beler'e çarptı. Kaza sonucunda devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.