Turgutlu'da Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuyuya düşerek hayatını kaybeden Suriye uyruklu Eymen Cuma'nın olayı, hurda toplama esnasında meydana geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuyuya düşen genç hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Eymen Cuma (26), hurda topladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle Atatürk Mahallesi Ova mevkisindeki yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düştü.

Bunun üzerine Cuma'nın kardeşi durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu Eymen Cuma'nın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
