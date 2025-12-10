Manisa'da 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında zeminde kayma ve bina duvarlarında çatlamalar meydana gelmesi üzerine şantiyeye komşu 2 apartman boşaltıldı.

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta yürütülen bina inşaatı sırasında çevredeki 2 apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede risk tespit edilmesi üzerine, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi tahliye edildi. Binaların girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı.

Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile AFAD ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.