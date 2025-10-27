Turgutlu'da Granit Fabrikasında Yangın
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki granit üreten fabrikada meydana gelen yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ve diğer acil durum ekipleri sevk edildi.
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel