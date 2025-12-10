Haberler

Manisa'da İnşaat Faaliyetleri Nedeniyle Binalarda Çatlaklar Oluştu

Güncelleme:
Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe Mahallesi'nde inşaat faaliyetleri nedeniyle çatlaklar oluşan iki binanın tahliye edildiğini açıkladı. AFAD ve ilgili ekipler bölgede hasar tespit çalışmaları yapıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Turgutlu ilçemiz Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta bulunan iki binada, yan parselde yürütülen inşaat faaliyetleri nedeniyle çatlaklar oluştuğu ihbarı alınmıştır. İlk intikal ve müdahalede; söz konusu binalarda ikamet eden vatandaşlarımız, tahliye edilmiştir. Bölgede AFAD, Çevre ve Şehircilik ile belediye ekiplerimizce hasar ve risk unsurlarını tespit/tedbir çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.

