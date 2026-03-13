Haberler

Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkol alan iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 30 yaşındaki Uğur Çakmak, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın şüphelisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde birlikte alkol aldıkları değerlendirilen S.P. (33) ile Uğur Çakmak (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, yanındaki bıçakla Çakmak'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.P. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullandığı şüphesi üzerine kan ve idrar örneği alınması için hakkında işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çakmak'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
