TURGUT ve Çevre Köyleri Derneği Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'da Turgut ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkınma Derneği (TUR-ÇEV-DER) toplantısı düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantı, Konya başta olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Rize ve Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, Orta Anadolu'nun Türkmen Beyliği olan Turgutoğulları'nın tarihi ve yaşam biçimleri üzerinde duruldu.

TUR-ÇEV-DER Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yayla, toplantıda, derneğin kuruluş amacını anlatarak, birlik ve bütünlük içinde olmanın önemine vurgu yaptı.