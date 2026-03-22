TÜRGEV ile İZÜSEM arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İZÜSEM) arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, gençlerin mesleki, kültürel ve akademik gelişimini destekleyecek eğitim programları düzenlenecek.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İZÜSEM) arasında, gençlerin mesleki, kültürel ve akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim işbirliği protokolü yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV ile İZÜSEM arasında imzalanan protokol kapsamında, kişisel ve mesleki gelişim programları, kültür sanat atölyeleri, sosyal amaçlı eğitimler ve üniversite onaylı sertifika programları düzenlenecek.

Hem kurum içi hem de kurum dışı katılımcılara açık olacak eğitimler, İZÜSEM koordinasyonunda alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

İşbirliği kapsamındaki eğitimlerin önemli bir bölümü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi onaylı sertifika programlarıyla tamamlanacak. Katılımcılara eğitim sonunda akademik ve profesyonel yaşamlarında referans niteliği taşıyan sertifika verilecek.

TÜRGEV ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında yürütülen işbirliğiyle, gençlerin nitelikli eğitim imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, gençlerin mesleki, kültürel ve kişisel gelişimlerinin birlikte desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Gençliğe imkan sunmanın bir başlangıç olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ancak asıl mesele, düşünen, üreten, kültürel olarak derinleşen bireyler yetiştirmektir. Bir gencin mesleği kadar o mesleği anlamlandırabilmesi de işin özü. Mesleki yetkinlik, kültürel birikim ve kişisel olgunluk aynı anda gelişmeli. İZÜSEM ile attığımız bu adım, bu bütünlüğü inşa etme gayretinin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
