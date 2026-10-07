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Türeli, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'a istifa çağrısı yaptı

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Türeli, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'a istifa çağrısı yaptı
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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine tepki göstererek istifa çağrısı yaptı. Türeli, 'İzmirlilerin iradesini beraberinde götüremez' diyerek Tugay'ın emaneti İzmirlilere iade etmesini istedi.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine tepki göstererek, "İzmirlilerin iradesini beraberinde götüremez. Cemil Tugay, derhal İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmeli ve emaneti sahibine, İzmirlilerin iradesine iade etmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türeli, İzmir'in yıllardır, Cumhuriyet'in ve sosyal demokrasinin güçlü bir kalesi olduğunu belirterek, iktidar partisi hangi parti olursa olsun, hangi adayı çıkarırsa çıkarsın, İzmirlilerin iradelerini ısrarla CHP'nden yana kullandığını belirtti.

Rahmi Aşkın Türeli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesi, ne yazık ki bu iradeye gölge düşüren son derece talihsiz bir tablo olmuştur. Hatırlatmak isteriz ki, İzmirliler oylarını AKP'nin adayına vermek isteselerdi, bu belediyeyi zaten Cumhuriyet Halk Partisi kazanamazdı. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi kişilere değil, doğrudan İzmirlilerin iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasi ahlaka, geçmişte olduğu gibi bu dönemde de özellikle vurgu yapıyoruz.

Cemil Tugay, kişisel olarak istediği yolu seçebilir, ancak İzmirlilerin iradesini beraberinde götüremez. Bu çerçevede tavrımız nettir: Cemil Tugay, derhal İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmeli ve emaneti sahibine, İzmirlilerin iradesine iade etmelidir.

Diğer taraftan sorunu iyi anlamak için somut durumun tahlilini evveliyat ile değerlendirmek gerekir. Cemil Tugay'ın hangi gerekçelerle aday gösterildiği, bu kararın hangi mekanizmalarla alındığı ve kimlerin sorumluluğunda şekillendiği elbette sorgulanmalıdır. Bu sorgulamayı ise Cemil Tugay'ı aday gösterenler yapmalı ve İzmirlilere bunun hesabını vermelidirler."

Kaynak: ANKA
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