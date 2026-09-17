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TÜRÇEV'in gençlik kampında çevre haberciliği ele alındı

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- Kamp kapsamında AA Yeşilhat Muhabiri Biriz Özbakır, üniversite öğrencilerine çevre gazeteciliğinde çözüm odaklı yaklaşım üzerine eğitim verdi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "COP31 Yolunda-Earth Skills 101 Gençlik Kampı" kapsamında öğrencilere çevre ve iklim konularının araştırılması ve farklı iletişim araçlarıyla aktarılmasına yönelik eğitimler verildi.

TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanındaki deneyimi ve Çevrenin Genç Sözcüleri (Young Reporters for the Environment) Programı yaklaşımından hareketle tasarlanan kamp, gençlerin çevresel konuları araştırma, sorgulama ve çözüm perspektifiyle değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

BAKAP ATA Çiftliği'nde gerçekleştirilen kamp kapsamında 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri çevre gazeteciliği, yeşil girişimcilik, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim ve uygulamalara katıldı.

Kampta çevre gazeteciliği eğitiminde AA Yeşilhat muhabiri Biriz Özbakır, "Yapıcı Çevre Gazeteciliği: Felaketi Anlatmaktan Çözümü Araştırmaya" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

"Çevre haberciliğinin en güzel yanı dünyanın iyiliği için haber yapmaktır"

Özbakır, çevre gazeteciliğini insanların çevreyle etkileşiminden kaynaklanan olay ve sorunları konu alan habercilik faaliyetleri olarak tanımladı.

Gazetecinin temel görevinin konu hakkında doğru ve derinlikli bilgi edinerek anlaşılır biçimde kamuoyuyla paylaşmak olduğuna dikkati çeken Özbakır, çevre haberlerinin bilimsel bilgi, veri ve istatistiklerle güçlendirilmesinin güvenilirliği artırdığını söyledi.

Özbakır, gazeteciliğin özünün vatandaşlara fayda sağlamak olduğunu belirterek, "Çevre haberciliğinin en güzel yanı dünyanın iyiliği için haber yapmaktır." dedi.

"Sorunu dile getirmek kadar çözümü de sunmak büyük önem taşıyor"

Çevre haberlerinin kamuoyunda endişe ve kaygı oluşturabildiğine de işaret eden Özbakır, "Haberleri aktarırken yalnızca felaketleri aktarmakla sınırlı kalınmaması gerekiyor. Hatta çözüm önerileri de çok kıymetli. Sorunu dile getirmek kadar çözümü de sunmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Özbakır, çevre ve iklim haberlerinde kullanılan dilin de önemli olduğunu belirterek, anlaşılır ve kısa ifadelerin görünürlüğü artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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