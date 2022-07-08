Tunuslu bir gencin şov haline dönüştürdüğü sokak lezzeti: Kaskurut el-Bey

Tunuslu genç aşçı Habib el-Bey'in şov haline dönüştürdüğü sokak lezzeti "Kaskurut el-Bey" arabasının önünde kuyruklar oluşuyor.

Başkentin merkezinden çok uzakta olmayan Bab el-Bahr Meydanında satış yapan Bey, kendi geliştirdiği özel karışımı ile hayal bile etmediği bir üne kavuştu.

Tavuk, birtakım sebze ve baharatın karışımının sandviç ekmeğin arasında konulmasından oluşan Kaskurut el-Bey'i yemek için saatlerce kuyrukta bekleyenler, karışımın "çok lezzetli" olduğunu ifade ediyor.

Ünü ülkenin dört bir yanına ulaşan yemeğin tadına bakmak için meydanda uzun kuyruklar oluşuyor.

-Zorluklar genç aşçıyı pes ettiremedi

Ülkenin yoksul mahallelerinden gelen ve yaşamı zorluklarla geçen Tunuslu genç aşçı, halk yemeklerini geliştirmede ve ülkenin ilk sokak yemeği şenliğini gerçekleştirmede başarıya ulaştı.

Sokakta yemek servisi yaptığı el arabasına polis tarafından kaçak çalışma gerekçesiyle el konulmasının ardından zor günler yaşamasına rağmen pes etmedi. Tunuslu genç geçtiğimiz ramazan gecelerinde iftardan sahura kadar verdiği hizmet ile adını duyurdu.

Böyle bir şöhreti hayal etmiyordu

AA muhabirine konuşan genç aşçı Bey, "Bireyin kişiliğini oluşturan ve onu daha güçlü, daha iddialı ve etkili bir yaşam tecrübesine sahip bir insan yapan zor koşullardır." dedi.

Ülkedeki halk yemeklerine yeniden itibar kazandırmanın hep hayali kurduğunu söyleyen Bey, ancak bu şöhreti yakalamayı hayal etmediğini ifade etti.

Bey, yemek tutkusunun kendisini 2 Temmuz'da ülkedeki ilk "sokak yemeği şenliğini" düzenlemeye ittiğini kaydetti.

Etkinlik için özel olarak tasarlanan yeni arabasıyla Bab el-Bahr Meydanına renk katan Bey, zor günlerinde kendisine eşlik eden eski arabasını da vefa olarak meydanın başka bir bölgesinde bilet satış noktası olarak bulundurduğunu söyledi.

-Zor günlerin ardından gelen başarı

Tunus'ta ilk kez böyle bir şenliğin gerçekleştirildiğini söyleyen Bey, Tunusluların çoğunun kendilerine inandığını ve bu adımı atmakta kendilerini desteklediğini ifade etti.

Şenliğin başkentle sınırlı kalmayıp çeşitli şehirlerde halk yemekleri gösterilerinin olacağını aktaran Bey, "Sokak yemekleri insanı yaratıcılığa itiyor." şeklinde konuştu.

Tunuslu geçleri ülkelerine inanmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye çağıran Bey, şu ifadeleri kullandı:

"Zor şartlardan geçmek ve başarısız olmak dünyanın sonu değil, aksine yeni bir başarı hikayesi yazmak için bir başlangıç. Zor günler geçirdim; kolay değildi; bu birçok kişiye bir öğüt olabilir."

Kaskurut el-Bey'i tatmak için festivale gelen Tunuslu Hiba eş-Şabi de şenliğin sosyal medyada yüksek yankı uyandırdığını, kendisinin de bunu bizzat görmek ve tatmak için geldiğini söyledi.

Şabi, bu tür projelere destek verilmesi gerektiğini, böylece gençlerin hayatın zorlukları karşısında yalnız kalmayacağını belirtti.