Tunuslu Avukat Sonai Dahmani'ye Şartlı Tahliye

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile "alay ettiği" açıklamalarıyla gündeme gelen ve 1,5 yıldır hapiste olan ünlü avukat ve analist Sonai Dahmani hakkında şartlı tahliye kararı verildiği belirtildi.

Tunus haber ajansı TAP'a göre, yargılandığı davalarda yaklaşık 4 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bunun 1,5 yılını dolduran Dahmani hakkında şartlı tahliye kararı verildi.

Dahmani, Cumhurbaşkanı Said'in ülkedeki kaçak göçmenler hakkındaki konuşmasıyla ilgili "alaycı" açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Mayıs 2024'te tutuklanmış, Eylül 2024'te de sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

22 Ocak 2025'te ırkçılıkla ilgili başka bir davada 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dahmani, 1 Temmuz'da da kaçak göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 2 yıl hapis cezası almıştı.