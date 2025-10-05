Haberler

Tunuslu Aktivistler, İsrail'den Serbest Bırakıldıktan Sonra Coşkuyla karşılandı

Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Tunuslu aktivistler, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmalarının ardından Tunus Kartaca Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Alıkonulan aktivistlerden biri, yaşadıkları kötü muameleyi anlattı ve bırakılan diğer aktivistlerle birlikte coşkulu bir karşılama etkinliği gerçekleştirdi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Tunuslu aktivistler, Tunus Kartaca Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 10 Tunuslu aktivist İstanbul'dan gelen uçakla, Tunus Kartaca Havalimanı'na indi.

Yüzlerce kişinin coşkuyla karşıladığı kişiler arasında Aljazeera Tunus Ofis Şefi Lutfi Hacci ile Tunuslu oyuncu Muhammed Murad'ın da bulunduğu Tunuslu aktivistler, kendilerini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Serbest bırakılan aktivistlerden Amsterdam teknesi kaptanı Muhammed Ali Muhyiddin, havaalanında yaptığı açıklamada, "Bizi teknelerden almaya gelen İsrail askerlerinin medyada anlatıldığı gibi güçlü ve korkusuz olmadıklarını gördük, hepsinin ne kadar zayıf ve korkak olduklarını gördük." dedi.

Kendisiyle beraber alıkonulan aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığını belirten Muhyiddin, "Mağrip ülkelerinden gelen, özellikle Tunus'tan gelen aktivistler insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Öte yandan, cezaevindeki Filistinliler korkunç şartlarda kalıyor. Cezaevi duvarlarına kanla yazılan veya kazılan mesajların çoğunda tutukluların isimleri ve cezaevine girdikleri tarihler yazılıydı." ifadelerini kullandı.

Aktivistleri karşılamaya gelenler, Tunus ve Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail tarafından alıkonulan ve halen İsrail cezaevinde tutulan aktivistlerin fotoğraflarını taşıdı.

Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan 26 Tunusludan 10'u dün İsrail'den kalkan THY uçağıyla İstanbul'a ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel
