Tunuslu Aktivistler, Gazze Ablukasını Kırmakta Kararlı

Küresel Sumud Filosuna katılan Tunuslu aktivistler, İsrail'in baskılarına rağmen Gazze ablukasını kırma çabalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Gazze ablukasını kaldırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki Tunuslu aktivistler, İsrail güçlerinin müdahalesi ve gözaltı sürecine rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail makamları, 1 Ekim'den bu yana Gazze'ye gitmek üzere uluslararası sularda seyreden 42 gemiye el koyduğu süreçte gözaltına alınan Tunuslu aktivistlerden 10'u 5 Ekim pazar günü, diğer kalan 15 aktivist ise bugün Tunus'a ulaştı.

"Gazze'ye yeniden döneceğiz"

Küresel Sumud Filosu katılımcısı Vail Nevvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Esaretten çıkarken söylediğimiz son söz 'Gazze'ye yeniden döneceğiz' oldu." dedi.

Nevvar, "Bu sefer 50 gemilik bir filo çıktıysa, bir sonrakinde çok daha fazla olacağız. Durmayacağız, ablukayı kırana kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mağrip Direniş Filosu'nun (Küresel Sumud Filosu içinde yer alıyor) yönetiminde yer alan Nevvar, filo yönetimiyle görüşmelerinin sürdüğünü, yakında detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı.

İsrail'in elinde kaldıkları altı gün boyunca yaşadıklarını anlatan Nevvar, "Ne kadar dikkatli davransalar da tıbbi ilaçlardan yoksunluk, dayak ve kötü muameleye tanık olduk. Ketziot Hapishanesi'nde koşullar insanlık dışı, o cezaevi derhal kapatılmalı." diye konuştu.

"Yaşadığımız şey açık bir korsanlık"

Filoya katılan ve aynı zamanda Tunus milletvekili olan Muhammed Ali, "Dünya bu kez harekete geçtiyse, bir kez daha harekete geçebilir." ifadesini kullandı.

Ali, "Uluslararası hukuka tabi olan deniz, artık güvenli değil. Yaşadığımız şey açık bir korsanlık ve özgürlerin kaçırılmasıdır." dedi.

İsrail'in kendilerine karşı tutumunu "suçlulara yapılan muamele" olarak niteleyen Ali, "Özellikle Tunuslu aktivistlere karşı şiddet ve tecrit uygulandı. Çünkü onlar işgal ordusuna karşı cesurca direndiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Başımız dikti, çünkü Gazze'yi düşündük"

Filoya katılan aktivistlerden Mazen Abdullavi ise İsrail güçlerinin, "geçen çarşamba uluslararası sularda gemileri zorla ele geçirmelerinin ardından gözaltına alındıklarını" belirtti.

Abdullavi, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"O an işgal ordusuyla ilk doğrudan karşılaşmamızdı. Beklediğimiz bir şeydi. Başımız dikti, kahraman olduğumuz için değil, Gazze'de baş eğmeyen kardeşlerimizi düşündüğümüz için. Önce Aşdod Limanı'na götürüldük, ardından Ketziot Hapishanesi'ne sevk edildik. Orada çok sayıda Filistinli tutsak, her gün kötü koşullarda, şiddet ve işkence altında yaşıyor."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.