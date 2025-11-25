Tunus ve Suudi Arabistan Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

TUNUS, 25 Kasım (Xinhua) -- Tunus Savunma Bakanı Halid Sahili, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Abdurrahman el-Gureybi ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede iki yetkili askeri işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Tunus Afrika Ajansı'nın bildirdiğine göre güçlü ikili ilişkilere vurgu yapan Sehili, eğitim, deniz güvenliği, istihbarat paylaşımı ve donanma etkileşimlerinde işbirliğini artıracaklarını söyledi.

Sahili, eğitim, deniz güvenliği ve donanma arasındaki karşılıklık ziyaretlerin yapılması ve uzmanlık paylaşımı konularında işbirliğinin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Sahili, aralık ayında düzenlenecek 6. Tunus-Suudi Ortak Askeri Komisyonu için hazırlıkların sürdüğünü de kaydetti.

Gureybi ise işbirliğini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Tunus ile askeri koordinasyonu güçlendirmeye bağlılıklarının sürdüğünü ifade etti.