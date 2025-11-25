Haberler

Tunus ve Suudi Arabistan Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus Savunma Bakanı Halid Sahili, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile bir araya gelerek askeri işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüşmelerde bulundu. Eğitim, deniz güvenliği ve istihbarat paylaşımına odaklanıldı.

TUNUS, 25 Kasım (Xinhua) -- Tunus Savunma Bakanı Halid Sahili, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Abdurrahman el-Gureybi ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede iki yetkili askeri işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Tunus Afrika Ajansı'nın bildirdiğine göre güçlü ikili ilişkilere vurgu yapan Sehili, eğitim, deniz güvenliği, istihbarat paylaşımı ve donanma etkileşimlerinde işbirliğini artıracaklarını söyledi.

Sahili, eğitim, deniz güvenliği ve donanma arasındaki karşılıklık ziyaretlerin yapılması ve uzmanlık paylaşımı konularında işbirliğinin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Sahili, aralık ayında düzenlenecek 6. Tunus-Suudi Ortak Askeri Komisyonu için hazırlıkların sürdüğünü de kaydetti.

Gureybi ise işbirliğini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Tunus ile askeri koordinasyonu güçlendirmeye bağlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.