Haberler

Tunus ve Mısır askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus ve Mısır, askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevcut ortak mekanizmaların geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülkenin savunma bakanları, askeri iş birliğini stratejik bir ortaklığa dönüştürme iradesini vurguladı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Savunma Bakanı Halid es-Sehili ile Mısır Savunma Bakanı Eşref Salim Zahir, salı günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve bu iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile şubat ayında Kahire'de düzenlenen Tunus-Mısır Ortak Askeri Komisyonu toplantısının sonuçları ele alındı.

Sehili, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler, ortak değerler ve karşılıklı güvene dayalı bağların yanı sıra bölgesel konularda görüş birliğine vurgu yaptı.

İkili askeri iş birliğinin daha da ileri taşınması gerektiğini belirten Sehili, karşılıklı ziyaretlerin artırılması, deneyim paylaşımı, askeri sanayide teknoloji transferi ve operasyonel kapasitenin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Sehili ayrıca, Ortak Askeri Komisyonun temsil düzeyinin bakanlar seviyesine yükseltilmesinin, iş birliğini stratejik ortaklık düzeyine taşıma iradesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Mısır Savunma Bakanı Zahir de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, askeri iş birliğinin daha da geliştirilmesine hazır olduklarını belirtti.

Zahir, askeri iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve mevcut düzeyinin yükseltilmesi yönündeki kararlılığı yineledi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

Çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt