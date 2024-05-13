Tunus ve Irak Arasında 18 Anlaşma İmzalandı

Tunus ve Irak, başta güvenlik, sağlık, tıp olmak üzere çeşitli alanlarda 18 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tunus- Irak Ortak Komitesinin 17. oturumu düzenlendi.

Oturumun Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in başkanlığında düzenlendiği belirtilen açıklamada, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 18 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığı, bunların başta güvenlik, sivil savunma, sağlık, tıp, mesleki eğitim, çevre, gençlik ve spor olmak üzere birçok alanı kapsadığı ifade edildi.

Tunuslu Bakan Ammar, yaptığı konuşmada, "Tunus ve Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, iki ülke arasında öne çıkan siyasi ilişkiler seviyesine yükselmesini umuyoruz." dedi.

İki ülkenin sunulan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanması gerektiğini belirten Ammar, ilaç endüstrisi, tarım, hizmet sektörü, turizm ve ulaşım gibi alanlara dikkati çekti.

Iraklı Bakan Hüseyin de iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin "Tunus ile ortak işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi ve bunların kültür, ekonomi, gençlik, sağlık ve güvenlik alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi" yönündeki isteğini ifade etti.