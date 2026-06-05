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Tunus, Libya'da BM öncülüğündeki siyasi sürece desteğini vurguladı

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Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, BM Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh ile Libya'daki siyasi süreci ve BM öncülüğündeki çözüm çabalarını ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh ile Libya'daki siyasi süreci görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nefti, Tetteh'i başkent Tunus'ta kabul etti.

Görüşmede Libya'daki siyasi sürecin son durumu ve BM öncülüğündeki çözüm çabalarına destek konuları ele alındı.

Nefti, Tunus'un Libya'da kapsamlı siyasi çözüme yönelik BM girişimlerine verdiği desteği yineleyerek, Libya'nın toprak bütünlüğünü ve ulusal kaynaklarını koruyacak siyasi çözümün önemini vurguladı.

Tunuslu Bakan ayrıca, Libya'da siyasi yol haritasının uygulanmasında "yapılandırılmış diyalog" mekanizmasının önemine işaret ederek, 4 Haziran'da Tunus'ta düzenlenen 4+4 Diyalog Mekanizması'nın üçüncü toplantısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tunus'un komşu ülkelerle yürüttüğü üçlü istişare mekanizmasına bağlılığını da yineleyen Nefti, bunun Libya krizine dış müdahaleden uzak, kalıcı ve kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh ise Tunus'un Libya'daki BM misyonuna verdiği sürekli destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin Libyalı taraflar arasında diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden yapıcı rolünü takdir ettiğini kaydetti.

Tetteh, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacak kapsamlı siyasi çözüm için Tunus ve diğer bölgesel ortaklarla koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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