Tunus'un Oscar Adayı 'Hind Rajab'ın Sesi' Filmi İstanbul'da Gösterimde

Tunus'un Oscar adayı "Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filmi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Filmekimi kapsamında sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Atlas 1948 Sineması'nda gösterildi. Film, gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayan izleyicilerden büyük alkış aldı.

Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan" başta olmak üzere birçok ödül kazanan film, Gazze'de yaşanan insani dramı ele alıyor.

Film, 29 Ocak 2024'te İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın, Kızılay gönüllüleriyle yaptığı telefon görüşmelerine dayanan hikayesini anlatıyor.

"Hind Rajab'ın Sesi"nde, Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel rol alıyor.

Yönetmen Ben Hania, filme dair Venedik Film Festivali'nde, "Sinemanın güçsüz insanlara bir yüz ve ses verebileceğine, empati dediğimiz bu değerli duyguyu ateşleyebileceğine inanıyorum. 'Hind Rajab'ın Sesi' benim için özellikle önemliydi. Çünkü Hind Rajab'ın sesini duyduğumda, bunun sadece onun sesi değil, tüm Gazze'nin sesi olduğunu fark ettim." ifadelerini kullanmıştı.