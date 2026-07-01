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Tunus'un Cercis kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tunus'un güneydoğusundaki Medenin vilayetine bağlı Cercis kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Tunus'un güneydoğusundaki Medenin vilayetine bağlı Cercis kentinde 4,2 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildi.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 14.41'de (TSİ 16.41) meydana gelen depremin büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 4,2 olarak ölçüldüğü belirtildi.

İlk analizlere göre depremin merkez üssünün 33,46 kuzey enlemi ile 10,88 doğu boylamında, yerin 2,10 kilometre derinliğinde, Medenin vilayetindeki Cercis kentinde bulunduğu ifade edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların sarsıntıyı hissettiği aktarılan açıklamada, can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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