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Tunus'tan İtalya'ya gelen feribotta aracın içine gizlenmiş ölü bir göçmen bulundu

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Tunus'tan İtalya'ya gelen feribotta, otomobilin içine saklanmış genç bir Tunuslu göçmenin ölü bulunduğu bildirildi.

Tunus'tan İtalya'ya gelen feribotta, otomobilin içine saklanmış genç bir Tunuslu göçmenin ölü bulunduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tunus'un başkenti Tunus'tan İtalya'nın Palermo kentine gelen feribotta, aracın içine saklanmış Tunuslu bir erkek göçmen ölü bulundu.

Göçmenin cesedinin, aracın sahibi Tunuslu kadın tarafından fark edildiği bildirildi.

Mürettebatın durumu güvenlik güçlerine bildirdiği ve feribotu Palermo limanında polis ekiplerinin karşıladığı kaydedildi.

Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik belgesinin çıkmadığı ve göçmenin yaklaşık 25 yaşlarında olduğu belirtildi.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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