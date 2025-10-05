Tunus'tan İsrail'e Filo Alıkonmasına Tepki

Tunus'ta 37 kuruluş, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Tunuslu aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu ve Uluslararası Af Örgütü dahil olmak üzere Tunus'ta faaliyet gösteren yerli ve yabancı 37 kuruluştan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, aktivistlerin güvenli geri dönüş hakkının herhangi bir şekilde kısıtlanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

İnsan hakları örgütleri ile insani yardım kuruluşlarından İsrail'e baskı yapması ve aktivistlere yönelik sistematik saldırı ve ihlallerin hesabını sorması talep edilen açıklamada, halka da dayanışma hareketlerini sürdürme çağrısı yapıldı.

İsrail'in uluslararası sularda filo bünyesindeki gemilere el koymasının "uluslararası hukukun açık ihlali, yabancı ve Arap aktivistlerin açıkça hedef alınması" anlamına geldiği kaydedildi.

Küresel filoya katılan ve yakın zamanda serbest bırakılan Mehab es-Senusi, Vail Nevvar ve Yasin el-Kayidi'nin de aralarında bulunduğu Tunuslu aktivistler, İsrail hapishanelerinde saldırılara maruz kaldıklarını anlatmıştı.

Açıklamada, filoya katılıp alıkonulan Tunusluların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.