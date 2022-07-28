Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı GFörüntü Dökümü: Yanmış ormanlardan detaylar İtfaiye ekiplerinden detaylar Ekiplerin soğutma çalışması yapması TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargou Dağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı. GFörüntü Dökümü: Yanmış ormanlardan detaylar İtfaiye ekiplerinden detaylar Ekiplerin soğutma çalışması yapması TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargou Dağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı. Güncel AA / Arbi Mahjoubi Toros Dağları İtfaiye Tunus Güncel Haberler

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