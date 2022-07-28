Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

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Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı

GFörüntü Dökümü: Yanmış ormanlardan detaylar İtfaiye ekiplerinden detaylar Ekiplerin soğutma çalışması yapması TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargou Dağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı.

 - Güncelleme:

GFörüntü Dökümü:

Yanmış ormanlardan detaylar

İtfaiye ekiplerinden detaylar

Ekiplerin soğutma çalışması yapması TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargou Dağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

Toros Dağları İtfaiye Tunus Güncel Haberler

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