Tunus'taki orman yangını kontrol altına alındı
GFörüntü Dökümü: Yanmış ormanlardan detaylar İtfaiye ekiplerinden detaylar Ekiplerin soğutma çalışması yapması TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargou Dağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı.
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GFörüntü Dökümü:
Yanmış ormanlardan detaylar
İtfaiye ekiplerinden detaylar
Ekiplerin soğutma çalışması yapması TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargou Dağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı.
AA / Arbi Mahjoubi - Güncel