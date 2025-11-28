Haberler

Tunus'taki Nahda Hareketi'nden Hapis Cezalarına Tepki

Güncelleme:
Tunus'taki Nahda Hareketi, lider kadrolarına verilen hapis cezalarını kınadı ve tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, 'devlet güvenliğine komplo kurmak' suçlamasıyla ceza verdiği kişilere müeyyideler uyguladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, hareketin lider kadrolarına "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçundan hapis cezası verilmesini kınayarak, bu kişilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin kararı "şiddetle kınanarak, kararın, "haksız" ve "hiçbir olgu veya uygulamaya dair kanıt olmadan" verildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Tunus Temyiz Mahkemesi, bu sabah yaptığı açıklamada, "devlet güvenliğine komplo kurma" davasında tutuklu sanıklara 10 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiğini duyurmuştu.

Tunus resmi ajansı TAP'ın ismi açıklanmayan bir yargı kaynağına dayandırdığı haberde de tutuksuz yargılanan sanıkların da 5 ila 35 yıl arasında değişen hapis cezalarına çaptırıldığı kaydedildi.

Haberde, mahkemenin ayrıca bazı sanıklara, Tunus finans kuruluşlarındaki fonlarına el konulması da dahil olmak üzere çeşitli mali cezalar verdiği ifade edildi.

Cezalara tabi tutulanların kimlikleri veya hakkında hüküm verilen toplam sanık sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus'un kuzeyindeki Bace kentinde Asliye Mahkemesi Ceza Dairesi, 24 Kasım'da da Nahda Hareketi lider kadrosundan 9 kişi hakkında "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçundan 2 ile 12 yıl arasında hapis cezası vermişti.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle gözaltına alındığını savunuyor.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel

title
