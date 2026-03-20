Haberler

Tunus'taki Türk toplumu bayram coşkusunu Büyükelçilikte yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus'ta yaşayan Türk toplumu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği rezidansında bir araya geldi. Büyükelçi Demircan, bayramın coşkusunu beraber yaşadıklarını ifade etti.

Tunus'ta yaşayan Türk toplumu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları aileleriyle birlikte katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükelçi Demircan, Ramazan Bayramı'nı yurt dışında büyük bir aile ortamında kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Demircan, "Ramazan Bayramı münasebetiyle sabah Zeytune Camii'nde kılınan bayram namazının ardından rezidansımızda toplumumuzla bir araya geldik. Memleketimizden uzakta burada yaşayan vatandaşlarımızla büyük bir aile olarak bayramlaştık. Devletimizin çatısı altında birlik ve beraberlik içinde nice bayramlarda buluşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, katılımcılara Türk kahvaltısı ikram edildi. Bayramlaşma, sohbet ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

