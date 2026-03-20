Tunus'taki Türk toplumu bayram coşkusunu Büyükelçilikte yaşadı

Tunus'ta yaşayan Türk toplumu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları aileleriyle birlikte katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükelçi Demircan, Ramazan Bayramı'nı yurt dışında büyük bir aile ortamında kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Demircan, "Ramazan Bayramı münasebetiyle sabah Zeytune Camii'nde kılınan bayram namazının ardından rezidansımızda toplumumuzla bir araya geldik. Memleketimizden uzakta burada yaşayan vatandaşlarımızla büyük bir aile olarak bayramlaştık. Devletimizin çatısı altında birlik ve beraberlik içinde nice bayramlarda buluşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, katılımcılara Türk kahvaltısı ikram edildi. Bayramlaşma, sohbet ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.