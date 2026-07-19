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Tunus'ta Termometreler 50 Dereceye Yaklaştı

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Tunus'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler 50 dereceyi gösterdi, birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı.

TUNUS, 19 Temmuz (Xinhua) -- Tunus'ta denizde serinleyen insanlar, 18 Temmuz 2026.

Tunus'ta sıcak hava dalgası olağanüstü seviyelere yükseldi.

Yerel medyanın cumartesi günü bildirdiğine göre, termometrelerin yaklaşık 50 dereceyi gösterdiği ülkede birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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