Tunus'ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti

Tunus'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti, birçok bölgede eğitim durduruldu. Yerel yönetimler vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Yerel kaynaklara göre, ülkenin orta kesimindeki Kayrevan iline bağlı Hafuz bölgesinde bir araçtaki genç, taşkın sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ve güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldığı, araçta bulunan diğer 3 kişinin ise kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.

Kaybolan kişiyi aramak için suya giren ve akıntıya kapılan 2 kişinin de ekiplerce kurtarıldığı ifade edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Susa, Monastır, Mennuba ve başkent Tunus başta olmak üzere birçok bölgede sınavların ertelendiği, Kuzeybatıdaki Cenduba ilinde ise Ayn Draham ve Tabarka ilçelerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Yerel yönetimler, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları ve resmi uyarılara riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Tunus Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Ulusal Meteoroloji Enstitüsü verilerine göre, ülke genelinde özellikle kuzey ve orta kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların süreceği belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
