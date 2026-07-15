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Tunus'ta orman yangınında 30 hektardan fazla alan zarar gördü

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Tunus'un kuzeybatısındaki Cenduba vilayetinde çıkan orman yangını, sivil savunma, orman ekipleri, ordu ve gönüllülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektardan fazla ormanlık alan zarar görürken, bazı evler hasar aldı ve çok sayıda hayvan telef oldu.

Tunus'un kuzeybatısındaki Cenduba vilayetinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) Bölgesel Afetlerle Mücadele ve Kurtarma Komitesi yetkilileri ile bölge sakinlerine dayandırdığı bilgilere göre, salı akşamı Fernana ve Balta Buavan ilçelerine bağlı kırsal bölgelerde başlayan yangına sivil savunma, orman ekipleri, ordu ve gönüllüler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 30 hektardan fazla ormanlık alan zarar görürken, bazı evlerde hasar oluştu. Ayrıca çok sayıda hayvan telef oldu, kuru ot ve yakacak odun stokları da yandı.

Bölge sakinleri, alevlerin Vadi et-Tut, Şagir, Sidi Hamida ve Şevvale köylerine kadar ulaştığını belirtti.

Tunus devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, yangının söndürülmesi ve yayılmasının önlenmesi amacıyla askeri bir uçağın da operasyonlara destek verdiği görüldü.

Öte yandan Tunus Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Operasyonlar Dairesi Süreklilik Birimi Başkanı Muhsin Buğazzale, salı günü yaptığı açıklamada, ülkede son günlerde Zagvan, Siliana, Bace ve Kef vilayetlerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.???????

Buğazzale, 11 Temmuz'da Zagvan vilayetindeki Cebel eş-Şahme bölgesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 400 hektardan fazla alanın zarar gördüğünü, kesin hasarın saha incelemelerinin ardından netleşeceğini kaydetmişti.

Son günlerde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle Tunus'ta sivil savunma yetkilileri, yüksek sıcaklık, kuraklık ve sıcak rüzgarların orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulunarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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