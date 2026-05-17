Tunus'ta Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

Tunus'ta, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 78. yılı dolayısıyla başkentte gösteri gerçekleştirildi.

Tunus'taki Filistin Destekçileri Derneğinin çağrısıyla belediye tiyatrosu önünde gerçekleştirilen gösteride, katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı, Gazze ile dayanışma sloganları attı.

"Gitmeyeceğiz, köklerimiz yıkımınızdan daha derin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Filistin halkının geri dönüş hakkına bağlılığı vurgulanırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal politikaları protesto edildi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Rıza Debbabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin temel amacının, Nekbe'nin yıl dönümünü anmak ve Filistin davasına desteği yinelemek olduğunu söyledi.

Debbabi, "Filistin meselesinin unutulmayacağını ve yeni nesillerin davalarına sahip çıkmayı sürdüreceğini göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Debbabi, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki uygulamaların da devam ettiğini belirtti.

Debbabi, Filistin halkının maruz kaldığı zorla göç, yerleşim faaliyetleri ve saldırılara rağmen direnişini sürdürdüğünü kaydetti.

Gösteride ayrıca Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekilerek, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarının durdurulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Filistinliler, 1948'de İsrail'in kuruluşu sürecinde yüz binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesi ve topraklarından sürülmesini "Nekbe" olarak adlandırıyor.

Nekbe'nin 78. yılı, Gazze Şeridi'nde süren saldırılar ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilim ortamında anılıyor.