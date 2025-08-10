Tunus'ta İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Kınandı

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, abluka ve açlığı kınamak ve bunların sona ermesini talep etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

"Gazze'deki Ablukayı Kırmak İçin Mağrip Direniş Filosu", Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu ve Tunus'taki "Ensar Filistin" Derneği tarafından düzenlenen protesto gösterisine katılan yüzlerce aktivist, Belediye Tiyatrosu önünde Gazze'de devam eden soykırımı, ablukayı ve açlığı kınayan sloganlar attı.

Gösteride, "Mağrip Direniş Filosu" aktivistleri, İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan ve Gazze'ye doğru yola çıkacak onlarca gemide binlerce aktivistin katılımını hedefleyen girişimlerini tanıtmak için bir bilgilendirme çadırı da kurdu.

"Mağrip Direniş Filosu" aktivisti Gassan el-Hanşiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, filo için ilk tanıtım ve bilgilendirme çadırı." dedi.

Hanşiri, 4 Eylül'de deniz filosuyla Gazze'ye hareket edeceklerini belirterek, "Filoya katılamayacak olanlar da dahil tüm Tunusluların her türlü destek ve yardımla yanımızda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan aktivist Nuri el-Cebeli ise Gazze'de direnişin devam ettiğini belirterek, "Arap ve İslam dünyasının özgür insanları, ateş, bombalar, açlık ve soykırıma rağmen mücadelesini devam ettiriyor." dedi.

Cebeli, bu halk hareketlerinin hükümetlere, "Ablukanın kaldırılması ve saldırıların durdurulması için daha güçlü adımlar atmaları" yönünde baskı yapmayı hedeflediğini vurguladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla göç ettirme gibi soykırım suçları işliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma çağrılarını ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Son verilere göre, soykırımda 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 152 bin 862 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi halen kayıp. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, bölgede ölümcül bir kıtlık yaşanıyor.