Tunus'ta Göçmen Teknesi Battı: 40 Kayıp

Güncelleme:
Tunus'un doğu kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından 30 kişi kurtarıldı ve soruşturma başlatıldı.

TUNUS, 23 Ekim (Xinhua) -- Tunus'un doğu kıyıları açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 40 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyordu.

Özel radyo istasyonu Mosaique FM'in çarşamba günü bildirdiğine göre olay, günün erken saatlerinde ülkenin orta-doğusundaki Mehdiye eyaletinin kıyı kenti Salakta yakınlarında meydana geldi.

Mehdiye Asliye Mahkemesi Sözcüsü Velid Şeterbi, kazada hayatını kaybedenler arasında bebeklerin de bulunduğunu söyledi. Şeterbi, Tunus deniz muhafızlarının 30 kişiyi kurtardığını belirtti.

Eyalet savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Tunus kıyılarından yaklaşık 130 kilometre açıktaki İtalya'nın Lampedusa adası, Sahra Altı Afrika'dan yola çıkıp Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için bir geçiş noktası konumunda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
