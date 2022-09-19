Tunus'ta Gannuşi ve eski Başbakan Ureyd, ifade için Terörle Mücadele'ye çağrıldı
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Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, ifade vermeleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrıldı.
Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, ifade vermeleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrıldı. Başkent Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi'nde yer alan Terörle Mücadele Şubesi'ne gelen Ureyd, ifade öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Arbi Mahjoubi - Güncel