Tunus'ta Filistinli esirler için destek gösterisi

Tunuslu aktivistler, Gazze ile Filistinli esirlerle dayanışma ve İsrail'de kabul edilen idam yasasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Ensar Filistin Derneği'nin çağrısıyla başkentteki Habib Burgiba Caddesi üzerinde bulunan Belediye Tiyatrosu önünde gerçekleştirilen gösteriye onlarca kişi katıldı.

"Özgürlük esirlerine özgürlük" sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürmesine ve ateşkes ihlallerine tepki gösterirken, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumuna dikkat çekti.

Gösteri sırasında AA muhabirine konuşan Ensar Filistin Derneği Başkanı Murad el-Yakubi, etkinliğin Gazze'ye destek ve Filistinli esirlerle dayanışma amacı taşıdığını belirtti.

Yakubi, uluslararası gündemin farklı krizlere yoğunlaşmasına rağmen Gazze'deki durumun devam ettiğini vurgulayarak, bölgeye desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Gösterinin ana temasının Filistinli esirler olduğunu dile getiren Yakubi, her yıl 17 Nisan'da kutlanan Filistin Esirler Günü vesilesiyle İsrail hapishanelerindeki esirlerin sayısına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Yakubi, Tunus halkının Filistin davasına desteğinin sürdüğünü belirterek, bunun Arap ve İslam dünyasında Filistin meselesinin önemini koruduğunu gösterdiğini kaydetti.

İsrail parlamentosunda kabul edilen ve bazı Filistinli esirler için idam cezasının uygulanmasına olanak tanıyan düzenlemeye de değinen Yakubi, söz konusu yasanın esirler açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.