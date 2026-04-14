Tunus'ta eski Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı hakkında tutuklama kararı

Tunus'ta, eski Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Şevki et-Tabib hakkında kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Mal varlığı ve banka hesapları da donduruldu.

Tunus resmi ajansı TAP'ta yayımlanan habere göre, Ekonomik ve Mali Suçlar Yargı Dairesi soruşturma hakimi, Tabib'in tutuksuz yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tutuklama kararı çıkardı; mal varlığı ve banka hesaplarının da dondurulmasına hükmetti.

Haberde, savcılığın Tabib hakkında "kamu görevinden kaynaklanan yetkilerin kötüye kullanılması, kamu kaynaklarının usulsüz yönetimi, zimmet ve kara para aklama" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı hatırlatıldı.

Denetim raporlarına dayandırılan bulgulara göre, Tabib'in görevde bulunduğu dönemde hukuki dayanağı olmaksızın çeşitli ayni ve mali imtiyazlardan yararlandığı, kurum çalışanlarına da mevzuata aykırı şekilde ek ödemeler yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, bazı hizmet sağlayıcılara haksız avantajlar sağlandığı, kurum bütçesine gereksiz yükler bindirildiği ve kurum dışındaki kişilere yasal dayanak olmadan yurt dışı görev harcamaları yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

Tabib, 2016-2020 yılları arasında Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Eski Başkan, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü tedbirlerin ardından Ağustos-Ekim 2021 döneminde idari gözetim altında tutulmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
