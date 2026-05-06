Tunus'ta eski Adalet Bakanı Bahiri'ye 20 yıl hapis cezası

Tunus'ta, eski Adalet Bakanı Nureddin el-Bahiri, yabancı kişilere pasaport ve vatandaşlık verilmesini kolaylaştırma suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Bahiri ve diğer sanıklar hakkında toplamda 11 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tunus İlk Derece Mahkemesi, kamuoyunda "sahte pasaport ve vatandaşlık dosyası" olarak bilinen davada Bahiri ve diğer sanıklar hakkında 11 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Dava, Bahiri'nin 2012 yılında Adalet Bakanı olduğu dönemde yabancı bir kişi ile eşine Tunus kimlik ve vatandaşlık belgeleri verilmesiyle ilgili suçlamaları kapsıyor.

Mahkeme, Bahiri ile eski güvenlik yetkilisi Fethi el-Beldi hakkında 20'şer yıl hapis cezası verdi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin oğlu Muaz ile isimleri açıklanmayan firari durumdaki 3 sanık hakkında ise gıyaben 30 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca, isimleri açıklanmayan iki sanığa da 11'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tüm sanıklar hakkında 5 yıl süreyle idari kontrol uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
