Tunus'ta 'Devlet Güvenliğine Karşı Komplo' Davası Duruşması Ertelendi

Tunus'ta mahkeme, "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasının duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.

İsmi açıklanmayan bir yargı kaynağının Tunus haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, Tunus Temyiz Mahkemesi'ne bağlı terör davalarına bakan Ceza Dairesi, savunma heyetinin uzaktan yargılama uygulamasının iptali talebini yetki yetersizliği gerekçesiyle reddetti.

Kaynak, mahkemenin ayrıca savunma heyetinin sanıkların duruşmada hazır bulunması ve tutukluların serbest bırakılması yönündeki taleplerini de reddettiğini belirtti.

Mahkeme, duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

Tunus'ta ilgili mahkeme, 19 Nisan'da, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklara 13 ile 66 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak", "terörle bağlantılı örgüt kurmak ve bu örgüte katılmak", "devlet yapısını değiştirmeye yönelik saldırı hazırlığı", "halkı birbirine karşı silahlı kışkırtma", "kaos, yağma ve cinayet teşviki", "gıda ve çevre güvenliğine zarar vermek" yer alıyor.

Davada, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi isimler de yargılanıyor.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını savunuyor.