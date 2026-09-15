Tunus’ta çok uluslu askeri tatbikat Phoenix Express’in deniz safhası başladı

TUNUS (AA) - Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen çok uluslu Phoenix Express 2026 askeri tatbikatının deniz safhasının, katılımcı ülkelere ait savaş gemilerinin Binzert ve La Gulet deniz üslerinden ayrılmasıyla başladığı bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayan askeri tatbikatın deniz safhası kapsamında katılımcı gemiler Akdeniz'in güneyinde ortak deniz güvenliği eğitimlerine başladı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) himayesinde, ABD 6. Filosu ve ABD Deniz Kuvvetleri Afrika tarafından yürütülen tatbikata 13 ülke katılıyor.

Türkiye, Fransa, İtalya, Fas, Tunus ve Cezayir'in deniz kuvvetlerine ait gemilerin denizdeki eğitimlere katıldığı, diğer ülkelerden personelin ise denizde ve karada faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Tatbikat kapsamında katılımcı ülkelerin bölgesel deniz operasyon merkezleri üzerinden gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yaparak ortak operasyonel tablo oluşturduğu ve deniz güvenliği senaryolarına karşı koordinasyon kabiliyetlerini geliştirdiği aktarıldı.

ABD Deniz Kuvvetleri tatbikat direktörü Yüzbaşı Harish Patel, deniz safhasının, katılımcıların karada geliştirdikleri becerileri gerçekçi deniz senaryolarında uygulamalarına imkan verdiğini belirtti.

Tunus Ulusal Deniz Kuvvetleri Tatbikat Direktörü Tuğamiral Recep Gara Ali, Tunus'un Phoenix Express'e ev sahipliği yapmaktan ve bölgeden ve bölge dışından ortaklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tatbikatın deneyim paylaşımı, ileri düzey eğitim ve işbirliğinin güçlendirilmesine imkan sağladığını kaydetti.

Tatbikatta Tunus Deniz Kuvvetlerine ait TNS Sophonisbe, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep, Fransa'ya ait FS Acheron, İtalya'ya ait ITS Vega ve Cezayir'e ait ANS Erradii gemileri Akdeniz'de birlikte seyir gerçekleştirdi.

Phoenix Express tatbikatlarının, Tunus ile ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemli unsurlarından biri olduğu ve iki ülkenin 2004'ten bu yana söz konusu tatbikat serisinde işbirliği yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA