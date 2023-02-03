Tunus'ta Arap Mutfağı Festivali Düzenlendi
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TUNUS, 3 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen Arap Mutfağı Festivali'nde geleneksel Arap yemekleri hazırlayan şefler, 2 Şubat 2023. Arap Mutfağı Festivali, Arap ülkelerine ait yemek geleneğini sürdürerek tanıtmak ve yerel turizmin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendi.
TUNUS, 3 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen Arap Mutfağı Festivali'nde geleneksel Arap yemekleri hazırlayan şefler, 2 Şubat 2023.
Arap Mutfağı Festivali, Arap ülkelerine ait yemek geleneğini sürdürerek tanıtmak ve yerel turizmin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendi. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel