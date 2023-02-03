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Tunus'ta Arap Mutfağı Festivali Düzenlendi

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Tunus'ta Arap Mutfağı Festivali Düzenlendi

TUNUS, 3 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen Arap Mutfağı Festivali'nde geleneksel Arap yemekleri hazırlayan şefler, 2 Şubat 2023. Arap Mutfağı Festivali, Arap ülkelerine ait yemek geleneğini sürdürerek tanıtmak ve yerel turizmin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendi.

TUNUS, 3 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen Arap Mutfağı Festivali'nde geleneksel Arap yemekleri hazırlayan şefler, 2 Şubat 2023.

Arap Mutfağı Festivali, Arap ülkelerine ait yemek geleneğini sürdürerek tanıtmak ve yerel turizmin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendi. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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