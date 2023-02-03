Tunus'ta Arap Mutfağı Festivali Düzenlendi Güncel Haberler TUNUS, 3 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen Arap Mutfağı Festivali'nde geleneksel Arap yemekleri hazırlayan şefler, 2 Şubat 2023. Arap Mutfağı Festivali, Arap ülkelerine ait yemek geleneğini sürdürerek tanıtmak ve yerel turizmin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendi. TUNUS, 3 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen Arap Mutfağı Festivali'nde geleneksel Arap yemekleri hazırlayan şefler, 2 Şubat 2023. Arap Mutfağı Festivali, Arap ülkelerine ait yemek geleneğini sürdürerek tanıtmak ve yerel turizmin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendi. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tunus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tunus'ta Arap Mutfağı Festivali Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.